Kaseya Stipendi

Lo stipendio di Kaseya varia da $40,778 in retribuzione totale all'anno per un Architetto di Soluzioni nella fascia bassa fino a $105,440 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Kaseya. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Ingegnere Software Full-Stack

Vendite
Median $80K

Account Manager

Manager di Prodotto
Median $105K

Servizio Clienti
$42.2K
Risorse Umane
$88.2K
Consulente di Management
$96.6K
Designer di Prodotto
$95.5K
Manager di Progetto
$71.6K
Manager di Ingegneria del Software
$78.3K
Architetto di Soluzioni
$40.8K
The highest paying role reported at Kaseya is Manager di Prodotto with a yearly total compensation of $105,440. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya is $78,290.

