ArborMetrix Stipendi

Lo stipendio di ArborMetrix varia da $80,400 in retribuzione totale all'anno per un Information Technologist (IT) nella fascia bassa fino a $171,140 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ArborMetrix. Ultimo aggiornamento: 10/12/2025

$160K

Information Technologist (IT)
$80.4K
Ingegnere del Software
$90.5K
Manager di Ingegneria del Software
$171K

FAQ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ArborMetrix je Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $171,140. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ArborMetrix je $90,450.

