Directory Aziendale
HealthPlix Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

HealthPlix Technologies Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso HealthPlix Technologies ammonta a ₹26.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HealthPlix Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Pacchetto Mediano
company icon
HealthPlix Technologies
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹26.9K
Livello
L3
Base
₹24.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹2.4K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso HealthPlix Technologies?

₹160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹30K+ (a volte ₹300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in HealthPlix Technologies in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹36,569. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in HealthPlix Technologies per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹25,643.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per HealthPlix Technologies

Aziende Correlate

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Roblox
  • Square
  • Netflix
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse