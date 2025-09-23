Directory Aziendale
Fidelity International
Fidelity International Manager di Programma Stipendi

La retribuzione totale Manager di Programma media in United Kingdom presso Fidelity International varia da £129K a £176K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fidelity International. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

£140K - £166K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£129K£140K£166K£176K
Range Comune
Range Possibile

£121K

Quali sono i livelli di carriera presso Fidelity International?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in Fidelity International in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £176,347. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fidelity International per il ruolo Manager di Programma in United Kingdom è £128,810.

