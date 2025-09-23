Directory Aziendale
CIS Secure Computing
CIS Secure Computing Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Canada presso CIS Secure Computing varia da CA$136K a CA$198K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CIS Secure Computing. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

CA$154K - CA$179K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$136KCA$154KCA$179KCA$198K
Range Comune
Range Possibile

CA$225K

Quali sono i livelli di carriera presso CIS Secure Computing?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at CIS Secure Computing in Canada sits at a yearly total compensation of CA$197,625. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIS Secure Computing for the Ingegnere del Software role in Canada is CA$136,179.

