  • Stipendi
  • Venture Capitalist

  • Tutti gli stipendi Venture Capitalist

Capital One Venture Capitalist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Venture Capitalist in United States mediano presso Capital One ammonta a $122K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Capital One
Principal
Richmond, VA
Totale annuo
$122K
Livello
L3
Base
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Capital One?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



Posizioni Incluse

Principal

Associate

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in Capital One in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $192,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Capital One per il ruolo Venture Capitalist in United States è $122,000.

