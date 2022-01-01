Capital One Stipendi

Lo stipendio di Capital One varia da $46,000 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $523,333 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Capital One. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025
Ingegnere iOS
Ingegnere Software Mobile
Ingegnere Software Frontend
Ingegnere Machine Learning
Ingegnere Software Backend
Ingegnere Software Full-Stack
Ingegnere di Rete
Ingegnere Software Quality Assurance (QA)
Ingegnere di Dati
Ingegnere Software di Produzione
Ingegnere Software di Sicurezza
Ricercatore Scientifico
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.