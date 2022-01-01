Directory Aziendale
Capital One
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Capital One Stipendi

Lo stipendio di Capital One varia da $46,000 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $523,333 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Capital One. Ultimo aggiornamento: 9/7/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

Ingegnere iOS

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Software di Sicurezza

Ricercatore Scientifico

Manager di Prodotto
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Analista di Business
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Analista di Dati
Median $120K
Manager di Ingegneria del Software
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Data Scientist
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Manager di Progetto
Median $110K
Designer di Prodotto
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX Designer

Mobile Designer

Analista Finanziario
Median $120K

Analista di Rischio

Analista Frodi

Manager di Data Science
Median $251K
Analista di Cybersecurity
Median $175K

Analista Rischio Tecnologico

Risorse Umane
Median $110K
Manager di Programma Tecnico
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Recruiter
Median $120K
Architetto di Soluzioni
Median $265K

Data Architect

Cloud Security Architect

Venture Capitalist
Median $152K

Principal

Associate

Chief of Staff
Median $150K
Vendite
Median $184K
Contabile
Median $100K

Contabile Tecnico

Consulente di Management
Median $118K
Operazioni di Business
Median $177K
Servizio Clienti
Median $46K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $158K
Marketing
Median $77.3K
Manager di Programma
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Researcher
Median $133K
Manager di Operazioni di Business
Median $90.5K
Banchiere d'Investimento
Median $110K
Sviluppo Business
Median $136K
Operazioni di Marketing
Median $96K
Assistente Amministrativo
$65.5K
Sviluppo Aziendale
$166K
Customer Success
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Graphic Designer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

The highest paying role reported at Capital One is Manager di Prodotto at the Vice President level with a yearly total compensation of $523,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital One is $149,509.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Capital One

Aziende Correlate

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse