La retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States presso Capital One varia da $201K per year per Senior TPM a $233K per year per Lead TPM. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $250K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)