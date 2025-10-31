Directory Aziendale
Capital One
  • Stipendi
  • Manager di Programma

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma

Capital One Manager di Programma Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Programma in Canada mediano presso Capital One ammonta a CA$91.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$91.5K
Livello
Associate
Base
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Capital One?
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in Capital One in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$261,977. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Capital One per il ruolo Manager di Programma in Canada è CA$85,493.

