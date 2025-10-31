Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Risorse Umane in United States mediano presso Capital One ammonta a $109K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Capital One. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Capital One
Learning Consultant
West McLean, VA
Totale annuo
$109K
Livello
L3
Base
$109K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
6 Anni
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
Options

In Capital One, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Capital One in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $130,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Capital One per il ruolo Risorse Umane in United States è $101,000.

Altre Risorse