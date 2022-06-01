Directory Aziendale
Bynder
Bynder Stipendi

Lo stipendio di Bynder varia da $56,013 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $158,308 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Bynder. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $70.7K

Ingegnere Software Backend

Designer di Prodotto
Median $56K
Data Scientist
$72K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Manager di Prodotto
$158K
Manager di Ingegneria del Software
$130K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Bynder è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $158,308. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bynder è $70,728.

