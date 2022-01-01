Hexaware Technologies Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Hexaware Technologies varia da $3,616 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $273,625 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Hexaware Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $7.2K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Architetto di Soluzioni
Median $122K
Contabile
$3.6K

Operazioni di Business
$5.3K
Analista di Business
$7.3K
Servizio Clienti
$5.4K
Analista di Dati
$21.8K
Data Scientist
$10.1K
Analista Finanziario
$15.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Manager di Prodotto
$98.5K
Manager di Progetto
$121K
Manager di Ingegneria del Software
$31.3K
Manager di Programma Tecnico
$274K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Hexaware Technologies è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $273,625. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hexaware Technologies è $15,635.

Altre Risorse