Directory Aziendale
Aurora
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Programma Tecnico

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

Aurora Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States presso Aurora varia da $229K per year per P5 a $336K per year per P7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $296K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aurora. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Programma Tecnico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in Aurora in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $402,751. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aurora per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $293,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Aurora

Aziende Correlate

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse