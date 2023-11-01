Directory Aziendale
ArcelorMittal
ArcelorMittal Stipendi

Lo stipendio di ArcelorMittal varia da $12,781 in retribuzione totale all'anno per un Marketing in Morocco nella fascia bassa fino a $197,936 per un Information Technologist (IT) in Luxembourg nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ArcelorMittal. Ultimo aggiornamento: 10/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $85.9K
Analista di Business
$74K
Ingegnere Chimico
$18.1K

Data Scientist
$70.8K
Analista Finanziario
$95.8K
Graphic Designer
$45.2K
Risorse Umane
$85.7K
Information Technologist (IT)
$198K
Marketing
$12.8K
Manager di Progetto
$57.9K
Architetto di Soluzioni
$107K
FAQ

أعلى وظيفة أجراً في ArcelorMittal هي Information Technologist (IT) at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $197,936. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ArcelorMittal هو $73,963.

