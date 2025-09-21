Directory Aziendale
Allied Universal
Allied Universal Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso Allied Universal ammonta a $127K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allied Universal. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Pacchetto Mediano
Allied Universal
Software Engineer
Irvine, CA
Totale annuo
$127K
Livello
Base
$127K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Allied Universal?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Allied Universal in United States sits at a yearly total compensation of $150,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allied Universal for the Ingegnere del Software role in United States is $127,000.

