Allied Universal
Allied Universal Manager di Progetto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Progetto media in United Arab Emirates presso Allied Universal varia da AED 136K a AED 190K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Allied Universal. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Retribuzione Totale Media

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Range Comune
Range Possibile
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Allied Universal?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Progetto in Allied Universal in United Arab Emirates raggiunge una retribuzione totale annua di AED 190,444. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Allied Universal per il ruolo Manager di Progetto in United Arab Emirates è AED 136,031.

