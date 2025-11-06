Zoom Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Seattle Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Seattle Area hjá Zoom eru á bilinu $149K á year fyrir ZP1 til $386K á year fyrir ZP4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Seattle Area er samtals $274K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Zoom. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
ZP1
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Zoom eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil