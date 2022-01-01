Fyrirtækjaskrá
Zoom Laun

Laun hjá Zoom eru á bilinu $30,602 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnafræðingur í neðri kantinum til $487,550 fyrir Viðskiptaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Zoom. Síðast uppfært: 9/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Vörustjóri
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Vöruhönnuður
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Notendaupplifunarhönnuður

Ráðningaraðili
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Markaðsmál
Median $225K

Vörumarkaðsstjóri

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $310K
Sala
Median $200K
Viðskiptasérfræðingur
Median $137K
Gagnasérfræðingur
Median $210K
Netöryggissérfræðingur
Median $212K
Fjármálasérfræðingur
Median $155K
Verkefnastjóri
Median $145K
Mannauður
Median $188K
Söluverkfræðingur
Median $239K
Endurskoðandi
$192K

Tækniendurskoðandi

Skrifstofuaðstoðarmaður
$42.2K
Viðskiptarekstrarstjóri
$259K
Viðskiptaþróun
$488K
Fyrirtækjaþróun
$189K
Þjónustuver
$73.7K
Þjónustuverrekstur
$83.1K
Gagnafræðistjóri
$114K
Gagnafræðingur
$30.6K
Grafískur hönnuður
$259K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$131K
Lögfræði
$296K
Markaðsrekstur
$456K
Forritstjóri
$147K
Söluvirkjun
$143K
Lausnaarkitekt
$223K

Skýjaöryggishönnuður

Tæknilegur reikningsstjóri
$180K
Tækniforritstjóri
$64K
Tæknirithöfundur
$132K
Traust og öryggi
$94.6K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$211K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zoom eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zoom er Viðskiptaþróun at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $487,550. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zoom er $200,000.

