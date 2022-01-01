Fyrirtækjaskrá
Udaan
Udaan Laun

Laun hjá Udaan eru á bilinu $3,482 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $118,850 fyrir Viðskiptaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Udaan. Síðast uppfært: 9/12/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $60K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $75.3K

Vörustjóri
Median $85.4K
Endurskoðandi
$3.5K
Viðskiptasérfræðingur
$27.9K
Viðskiptaþróun
$119K
Gagnasérfræðingur
$17.4K
Tískuhönnuður
$10.7K
Fjármálasérfræðingur
$38.8K
Mannauður
$33.6K
Lögfræði
$34.7K
Markaðsmál
$59.6K
Vöruhönnuður
$36.4K
Forritstjóri
$58.9K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Udaan eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Udaan er Viðskiptaþróun at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $118,850. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Udaan er $38,861.

