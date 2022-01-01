Fyrirtækjaskrá
Razorpay
Razorpay Laun

Launasvið Razorpay eru frá $4,880 í heildarbótum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri enda til $200,862 fyrir Lausnarhönnuður í efri enda.

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend hugbúnaðarverkfræðingur

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

DevOps verkfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $101K
Vörustjóri
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Vöruhönnuður
Median $44.8K

UX hönnuður

Viðskiptagreinir
Median $22.8K
Gagnavísindamaður
Median $33.9K
Tæknileg verkefnastjóri
Median $58.2K
Viðskiptaþróun
$73.2K
Gagnagreinir
$14K
Gagnavísindastjóri
$194K
Mannauðsmál
$76.3K
Stjórnunarráðgjafi
$63.8K
Markaðsmál
$33.6K
Markaðsrekstur
$4.9K
Vöruhönnunarstjóri
$67.4K
Verkefnastjóri
$29.6K
Verkefnastjóri
$24.5K
Sala
$141K
Lausnarhönnuður
$201K
Tæknilegur höfundur
$29.4K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Razorpay eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

7 years post-termination exercise window.

Algengar spurningar

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Razorpay gemeldet wurde, ist Lausnarhönnuður at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $200,862. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Razorpay gemeldet wurde, beträgt $63,845.

Önnur úrræði