Twilio Laun

Laun hjá Twilio eru á bilinu $25,870 í heildarjöfnum á ári fyrir Mannauður í neðri kantinum til $623,924 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Twilio. Síðast uppfært: 10/18/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Sala
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Reikningsstjóri

Vöruhönnuður
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Notendaupplifunarhönnuður

Ráðningaraðili
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Markaðsmál
L3 $145K
L4 $241K
Gagnasérfræðingur
Median $142K
Söluverkfræðingur
Median $256K
Gagnafræðingur
Median $303K
Fjármálasérfræðingur
Median $170K
Vöruhönnunarstjóri
Median $225K
Forritstjóri
Median $189K
Viðskiptasérfræðingur
Median $150K
Þjónustuver
Median $96K
Verkefnastjóri
Median $248K
Endurskoðandi
$103K

Technical Accountant

Skrifstofuaðstoðarmaður
$175K
Viðskiptarekstur
$272K
Viðskiptarekstrarstjóri
$304K
Viðskiptaþróun
$246K
Starfsmannastjóri
$195K
Þjónustuverrekstur
$220K
Viðskiptavinaarrangur
$75.3K
Gagnafræðistjóri
$89.1K
Mannauður
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Lögfræði
$151K
Markaðsrekstur
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Lausnaarkitekt
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Tækniforritstjóri
$179K
Tæknirithöfundur
$238K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$126K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Twilio eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Twilio eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Twilio eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Twilio er Hugbúnaðarverkfræðingur at the IC6 level með árlegar heildarbætur upp á $623,924. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Twilio er $220,710.

