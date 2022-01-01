Fyrirtækjaskrá
Okta Laun

Laun hjá Okta eru á bilinu $66,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður í neðri kantinum til $868,333 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Okta. Síðast uppfært: 9/17/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Vörustjóri
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Markaðsmál
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Vörumarkaðsstjóri

Söluverkfræðingur
Median $200K
Sala
Median $195K
Lausnaarkitekt
Median $213K

Skýjaöryggishönnuður

Tækniforritstjóri
Median $220K
Vöruhönnuður
Median $143K

Notendaupplifunarhönnuður

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $185K
Viðskiptarekstur
Median $240K
Viðskiptasérfræðingur
Median $257K
Þjónustuver
Median $150K
Forritstjóri
Median $249K
Ráðningaraðili
Median $166K
Skrifstofuaðstoðarmaður
Median $66K
Endurskoðandi
$310K

Tækniendurskoðandi

Viðskiptarekstrarstjóri
$210K
Viðskiptaþróun
$76.5K
Starfsmannastjóri
$169K
Viðskiptavinaarrangur
$149K
Gagnasérfræðingur
$213K
Gagnafræðingur
$206K
Fjármálasérfræðingur
$221K
Mannauður
$184K
Lögfræði
$214K
Netöryggissérfræðingur
$145K
Tæknilegur reikningsstjóri
$141K
Tæknirithöfundur
Median $144K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$118K
Ávinnslutímaáætlun

33.4%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Okta eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.4% ávinst á 1st-ÁR (33.40% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

No cliff

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Okta eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

No cliff

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Okta er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Sr. Director level með árlegar heildarbætur upp á $868,333. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Okta er $213,060.

