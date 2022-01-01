Fyrirtækjaskrá
Palantir
Palantir Laun

Laun hjá Palantir eru á bilinu $77,113 í heildarjöfnum á ári fyrir Skrifstofuaðstoðarmaður í neðri kantinum til $408,000 fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Palantir. Síðast uppfært: 8/26/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $255K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framsettur Hugbúnaðarverkfræðingur

Viðskiptaþróun
Median $150K
Tækniforritstjóri
Median $205K

Vörustjóri
Median $200K
Lausnaarkitekt
Median $177K
Gagnafræðingur
Median $183K
Vöruhönnuður
Median $175K
Forritstjóri
Median $180K
Verkefnastjóri
Median $150K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $300K
Endurskoðandi
$126K

Tækniendurskoðandi

Skrifstofuaðstoðarmaður
$77.1K
Viðskiptarekstur
$241K
Viðskiptasérfræðingur
$141K
Fyrirtækjaþróun
$132K
Mannauður
$104K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$408K
Lögfræði
$255K
Stjórnunarráðgjafi
$164K
Markaðsmál
$134K
Vöruhönnunarstjóri
$302K
Ráðningaraðili
$165K
Sala
$137K
Söluverkfræðingur
$147K
Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palantir eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (1.67% mánaðarlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (1.67% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palantir eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Palantir eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Palantir er Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $408,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Palantir er $170,357.

