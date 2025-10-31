StockX Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá StockX er samtals $230K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka StockX. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Samtals á ári
$230K
Stig
Senior Software Engineering Manager
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$30K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá StockX eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá StockX in United States er árleg heildarlaun upp á $505,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá StockX fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $210,000.

