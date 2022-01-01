Fyrirtækjaskrá
StockX
StockX Laun

Laun hjá StockX eru á bilinu $85,570 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $472,625 fyrir Gagnafræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá StockX. Síðast uppfært: 10/15/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $174K
Vörustjóri
Median $165K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $230K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

96 61
Gagnafræðingur
$473K
Markaðsmál
$106K
Vöruhönnuður
$85.6K
Tækniforritstjóri
$169K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá StockX eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá StockX er Gagnafræðingur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $472,625. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá StockX er $169,150.

