Fyrirtækjaskrá
Snap
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Snap Laun

Laun hjá Snap eru á bilinu $61,215 í heildarjöfnum á ári fyrir Traust og öryggi í neðri kantinum til $1,472,985 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Snap. Síðast uppfært: 9/6/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfiverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

Sýndarveruleikahugbúnaðarverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Gagnafræðingur
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Vörustjóri
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Tækniforritstjóri
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Sala
Median $235K

Reikningsstjóri

Viðskiptastjóri

Vöruhönnuður
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Notendaupplifunarhönnuður

Ráðningaraðili
L3 $146K
L4 $162K

Tækniráðningaraðili

Markaðsmál
L3 $182K
L4 $251K

Vörumarkaðsstjóri

Forritstjóri
Median $260K
Endurskoðandi
Median $150K

Tækniendurskoðandi

Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $165K
Vélaverkfræðingur
Median $352K
Viðskiptasérfræðingur
$90.5K
Viðskiptaþróun
$304K
Þjónustuverrekstur
$79.9K
Gagnasérfræðingur
$144K
Gagnafræðistjóri
$302K
Fjármálasérfræðingur
$234K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$144K
Lögfræði
$120K
Stjórnunarráðgjafi
$377K
Markaðsrekstur
$176K
Ljósverkfræðingur
$527K
Samstarfsaðilastjóri
$643K
Vöruhönnunarstjóri
$570K
Verkefnastjóri
$98K
Netöryggissérfræðingur
$159K
Traust og öryggi
$61.2K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (8.33% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (2.77% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ÁR 1

33%

ÁR 2

13%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Snap eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 54% ávinst á 1st-ÁR (4.50% mánaðarlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (2.75% mánaðarlega)

  • 13% ávinst á 3rd-ÁR (1.08% mánaðarlega)

Monthly vesting, no 1 year cliff

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Snap er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L8 level með árlegar heildarbætur upp á $1,472,985. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Snap er $302,575.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Snap

Tengd fyrirtæki

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði