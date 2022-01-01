Fyrirtækjaskrá
Shopify Laun

Laun hjá Shopify eru á bilinu $40,655 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $367,054 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Shopify. Síðast uppfært: 9/19/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Vörustjóri
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Vöruhönnuður
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Notendaupplifunarhönnuður

Markaðsmál
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L7 $264K
L8 $367K
Þjónustuver
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Gagnafræðistjóri
L7 $221K
L8 $279K
Fjármálasérfræðingur
L5 $90.4K
L6 $121K
Viðskiptasérfræðingur
Median $97.9K
Söluverkfræðingur
Median $151K
Viðskiptarekstur
Median $350K
Markaðsrekstur
Median $102K
Ráðningaraðili
Median $130K
Lausnaarkitekt
Median $105K

Gagnarkitekt

Skýjaöryggishönnuður

Viðskiptarekstrarstjóri
Median $106K
Mannauður
Median $90K
Sala
Median $87.4K
Tækniforritstjóri
Median $276K
Tæknirithöfundur
Median $66.7K
Viðskiptaþróun
Median $326K
Vöruhönnunarstjóri
Median $315K
Forritstjóri
Median $150K
Netöryggissérfræðingur
Median $109K
Endurskoðandi
$89.6K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$41K
Starfsmannastjóri
$109K
Textahöfundur
$52.6K
Gagnasérfræðingur
$164K
Grafískur hönnuður
$149K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$104K
Stjórnunarráðgjafi
$241K
Verkefnastjóri
$69.6K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $100K
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Shopify eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Shopify eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (100.00% árlega)

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Shopify eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Shopify er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the L8 level með árlegar heildarbætur upp á $367,054. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Shopify er $115,356.

