Synopsys
Synopsys Laun

Laun hjá Synopsys eru á bilinu $21,220 í heildarjöfnum á ári fyrir Tæknirithöfundur í neðri kantinum til $413,667 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Synopsys. Síðast uppfært: 9/16/2025

$160K

Vélbúnaðarverkfræðingur
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Eí-sík Verkfræðingur

Es-ó-sí Verkfræðingur

Ef-pí-dží-eí Verkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðingur
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Rannsóknarfræðingur

Vörustjóri
69 $284K
100 $343K

67 10
67 10
Netöryggissérfræðingur
Median $121K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
69 $317K
100 $414K
Lausnaarkitekt
Median $310K

Gagnarkitekt

Skýjaöryggishönnuður

Tækniforritstjóri
Median $45.5K
Rafverkfræðingur
Median $326K
Vöruhönnuður
Median $145K
Vöruhönnunarstjóri
Median $330K
Gagnafræðingur
Median $154K
Sala
Median $331K
Forritstjóri
Median $357K
Viðskiptasérfræðingur
$140K
Þjónustuver
$87.1K
Viðskiptavinaarrangur
$90.5K
Gagnasérfræðingur
$45.2K
Gagnafræðistjóri
$159K
Fjármálasérfræðingur
$151K
Mannauður
$270K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$34.6K
Stjórnunarráðgjafi
$257K
Markaðsmál
$175K
Vélaverkfræðingur
$39.9K
Verkefnastjóri
$146K
Söluverkfræðingur
$120K
Tæknirithöfundur
$21.2K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$193K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Synopsys eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (33.30% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Synopsys er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the 100 level með árlegar heildarbætur upp á $413,667. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Synopsys er $166,156.

