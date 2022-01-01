Fyrirtækjaskrá
Guidewire Software
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Guidewire Software Laun

Laun hjá Guidewire Software eru á bilinu $16,768 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $371,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Guidewire Software. Síðast uppfært: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Median $256K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Lausnaarkitekt
Median $230K

Data Architect

Ráðningaraðili
Median $122K
Sala
Median $313K
Tækniforritstjóri
Median $204K
Endurskoðandi
$263K
Gagnasérfræðingur
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Markaðsmál
$231K
Starfsmannamál
$277K
Vöruhönnuður
$193K
Vörustjóri
$137K
Forritstjóri
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

24%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Guidewire Software eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 24% ávinst á 4th-ÁR (6.00% ársfjórðungslega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Guidewire Software er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $371,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Guidewire Software er $218,891.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Guidewire Software

Tengd fyrirtæki

  • HPE
  • Synopsys
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði