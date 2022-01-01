Guidewire Software Laun

Laun hjá Guidewire Software eru á bilinu $16,768 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $371,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Guidewire Software. Síðast uppfært: 10/19/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
24%
ÁR 4
Hjá Guidewire Software eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
24% ávinst á 4th-ÁR (6.00% ársfjórðungslega)
Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.