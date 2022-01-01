Fyrirtækjaskrá
Pluralsight
Pluralsight Laun

Laun hjá Pluralsight eru á bilinu $62,559 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í neðri kantinum til $425,850 fyrir Viðskiptavinaárangur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Pluralsight. Síðast uppfært: 11/28/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Gagnafræðingur
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $86K
Viðskiptavinaárangur
$426K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$80K
Markaðsrekstur
$102K
Vöruhönnunarstjóri
$241K
Verkefnisstjóri
$87.1K
Sala
Median $125K
Söluverkfræðingur
$136K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$62.6K
Lausnararkitekt
$136K
Tækniforritstjóri
$116K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Pluralsight eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Pluralsight er Viðskiptavinaárangur at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $425,850. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Pluralsight er $135,675.

Önnur úrræði

