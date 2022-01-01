Fyrirtækjaskrá
VTS
VTS Laun

Laun hjá VTS eru á bilinu $88,200 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $850,944 fyrir Ráðningarfulltrúi í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá VTS. Síðast uppfært: 11/13/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $115K

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $155K
Vöruhönnuður
Median $92K

Vörustjóri
Median $116K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$88.2K
Þjónustuver
$118K
Viðskiptavinaárangur
$179K
Gagnafræðingur
$161K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$107K
Verkefnisstjóri
$114K
Ráðningarfulltrúi
$851K
Sala
$189K
Söluverkfræðingur
$161K
Netöryggisfræðingur
$116K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá VTS eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá VTS er Ráðningarfulltrúi at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $850,944. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá VTS er $116,920.

