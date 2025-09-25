Fyrirtækjaskrá
Intapp
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Intapp Verkefnastjóri Laun

Meðaltal Verkefnastjóri heildarlauna in United States hjá Intapp er á bilinu $137K til $191K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intapp. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal heildarlauna

$149K - $180K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$137K$149K$180K$191K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Intapp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnastjóri hjá Intapp in United States er árleg heildarlaun upp á $191,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intapp fyrir Verkefnastjóri hlutverkið in United States er $136,950.

