Fyrirtækjaskrá
Intapp
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

Intapp Laun

Launasvið Intapp eru frá $72,507 í heildarbótum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri enda til $233,825 fyrir Upplýsingatæknifræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Intapp. Síðast uppfært: 8/10/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Vöruhönnuður
Median $108K
Vörustjóri
Median $144K
Endurskoðandi
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Upplýsingatæknifræðingur
$234K
Markaðsmál
$102K
Vöruhönnunarstjóri
$95.5K
Verkefnastjóri
$164K
Sala
$120K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$119K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$129K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Intapp eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Intapp er Upplýsingatæknifræðingur at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $233,825. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Intapp er $119,799.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Intapp

Tengd fyrirtæki

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði