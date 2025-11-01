Grainger Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Grainger eru á bilinu $264K á year fyrir Senior Software Engineering Manager til $340K á year fyrir Director. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $230K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Grainger. Síðast uppfært: 11/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
