Texas Instruments Laun

Laun hjá Texas Instruments eru á bilinu $2,448 í heildarjöfnum á ári fyrir Áhættufjárfestir í neðri kantinum til $295,470 fyrir Lögfræði í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Texas Instruments. Síðast uppfært: 12/1/2025

Vélbúnaðarverkfræðingur
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Hliðstraumsverkfræðingur

ASIC Verkfræðingur

SoC Verkfræðingur

Innbyggðvélbúnaðarverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðingur
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Innbyggðkerfishugbúnaðarverkfræðingur

Rafverkfræðingur
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Vélaverkfræðingur
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Framleiðsluverkfræðingur

Hönnunarverkfræðingur

Prófunarverkfræðingur

Viðhaldsverkfræðingur

Markaðssetning
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Efnaverkfræðingur
Median $113K

Ferlisverkfræðingur

Húsnæðisverkfræðingur

Sala
26 $196K
28 $249K

Útisölufulltrúi

Verkefnisstjóri
Median $185K
Söluverkfræðingur
24 $156K
26 $191K
Vöruhönnuður
Median $125K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $97.4K
Áætlunarstjóri
Median $252K
Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $105K
Viðskiptaþróun
Median $259K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $86K
Lausnararkitekt
Median $156K
Endurskoðandi
$45.2K
Viðskiptarekstrarstjóri
$227K
Gagnafræðingur
$86.3K
Gagnafræðingur
$112K
Aðstöðustjóri
$206K
Fjármálafræðingur
$128K
Grafískur hönnuður
$106K
Mannauður
$88.9K
Lögfræði
$295K
Markaðsrekstur
$45.5K
Efnisverkfræðingur
$161K
Vöruhönnunarstjóri
$69.6K
Vörustjóri
$72.8K
Tækniviðskiptavinastjóri
$203K
Tækniforritstjóri
$207K
Áhættufjárfestir
$2.4K
Ávinnslutímaáætlun

0%

ÁR 1

0%

ÁR 2

0%

ÁR 3

100%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Texas Instruments eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 2nd-ÁR (0.00% árlega)

  • 0% ávinst á 3rd-ÁR (0.00% árlega)

  • 100% ávinst á 4th-ÁR (100.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Texas Instruments er Lögfræði at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $295,470. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Texas Instruments er $124,324.

