Creditas
Creditas Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Brazil hjá Creditas er samtals R$262K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Creditas. Síðast uppfært: 10/30/2025

Miðgildi launa
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Samtals á ári
R$262K
Stig
Grunnlaun
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Creditas in Brazil er árleg heildarlaun upp á R$317,958. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Creditas fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Brazil er R$239,644.

