Coinbase Laun

Laun hjá Coinbase eru á bilinu $69,345 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $1,186,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Coinbase. Síðast uppfært: 9/5/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Dulritunarverkfræðingur

Vörustjóri
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Vöruhönnuður
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Samskiptahönnuður

Notendaupplifunarhönnuður

Gagnafræðingur
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Tækniforritstjóri
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M6 $560K
M7 $772K
Netöryggissérfræðingur
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Mannauður
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Markaðsmál
IC5 $200K
IC6 $270K

Vörumarkaðsstjóri

Forritstjóri
IC4 $163K
IC5 $193K
Verkefnastjóri
IC5 $213K
IC6 $346K
Fjármálasérfræðingur
Median $214K
Gagnasérfræðingur
Median $175K
Viðskiptaþróun
Median $477K
Lögfræði
Median $526K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $240K
Gagnafræðistjóri
Median $380K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$143K
Viðskiptarekstur
$200K
Viðskiptasérfræðingur
$263K
Þjónustuver
$69.3K
Þjónustuverrekstur
$135K
Viðskiptavinaarrangur
$352K
Stjórnunarráðgjafi
$335K
Markaðsrekstur
$550K
Ráðningaraðili
$228K
Sala
$213K
Lausnaarkitekt
$219K

Gagnarkitekt

Cloud Security Architect

Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $262K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

100%

ÁR 1

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Coinbase eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Coinbase eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Coinbase er Hugbúnaðarverkfræðingur at the IC8 level með árlegar heildarbætur upp á $1,186,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Coinbase er $268,745.

