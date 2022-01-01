Fyrirtækjaskrá
Upstart Laun

Laun hjá Upstart eru á bilinu $142,572 í heildarjöfnum á ári fyrir Vöruhönnuður í neðri kantinum til $448,833 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Upstart. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Vörustjóri
L5 $339K
L6 $438K
Gagnafræðistjóri
Median $438K
Gagnafræðingur
Median $165K
Fjármálafræðingur
Median $200K
Ráðningarfulltrúi
Median $210K
Viðskiptagreiningarfræðingur
$189K
Mannauður
$279K
Vöruhönnuður
$143K
Áætlunarstjóri
$194K
Netöryggisfræðingur
$185K
Tækniforritstjóri
$344K
Áhættufjárfestir
$279K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Upstart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Upstart er Hugbúnaðarverkfræðingur at the L6 level með árlegar heildarbætur upp á $448,833. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Upstart er $279,353.

