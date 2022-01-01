Fyrirtækjaskrá
Zillow
Zillow Laun

Laun hjá Zillow eru á bilinu $69,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $493,852 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Gagnafræðingur
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Vörustjóri
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Vöruhönnuður
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Notendaupplifunarhönnuður

Tækniforritstjóri
P4 $268K
P5 $261K
Viðskiptagreiningarfræðingur
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Viðskiptagreindarsérfræðingur

Markaðssetning
P3 $122K
P4 $200K
Áætlunarstjóri
Median $145K
Sala
P3 $133K
P4 $165K
Fjármálafræðingur
Median $120K
Viðskiptarekstrarstjóri
Median $160K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $147K
Ráðningarfulltrúi
Median $160K
UX Rannsakandi
Median $155K
Gagnafræðingur
Median $118K
Gagnafræðistjóri
Median $320K
Lögfræði
Median $160K
Endurskoðandi
Median $69K

Tæknibókari

Skrifstofuaðstoðarmaður
$103K
Viðskiptarekstur
$113K
Viðskiptaþróun
$132K
Þjónustuver
$83.3K
Mannauður
$210K
Markaðsrekstur
$192K
Verkefnisstjóri
$140K
Tekjurekstur
$121K
Netöryggisfræðingur
$307K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zillow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zillow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Zillow eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Zillow er Hugbúnaðarverkfræðingur at the P6 level með árlegar heildarbætur upp á $493,852. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Zillow er $174,938.

Úrvalsstörf

Önnur úrræði