Alloy Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Alloy er samtals $170K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alloy. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Samtals á ári
$170K
Stig
L2
Grunnlaun
$170K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Alloy?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Alloy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Alloy in United States er árleg heildarlaun upp á $225,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alloy fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $168,009.

Önnur úrræði