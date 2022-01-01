Fyrirtækjaskrá
Vanguard Laun

Laun hjá Vanguard eru á bilinu $50,250 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptavinaarrangur í neðri kantinum til $348,250 fyrir Viðskiptarekstur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Vanguard. Síðast uppfært: 9/7/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Gagnafræðingur
TS02 $132K
TS03 $173K
Vörustjóri
Median $142K

Vöruhönnuður
Median $120K

Notendaupplifunarhönnuður

Gagnasérfræðingur
TS02 $133K
TS03 $153K
Verkefnastjóri
Median $128K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $195K
Endurskoðandi
Median $103K

Tækniendurskoðandi

Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $128K
Fjármálasérfræðingur
Median $85K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $115K
Markaðsmál
Median $189K
Lausnaarkitekt
Median $200K

Gagnarkitekt

Cloud Security Architect

Tækniforritstjóri
Median $200K
Viðskiptarekstur
$348K
Viðskiptasérfræðingur
$144K
Þjónustuver
$137K
Viðskiptavinaarrangur
$50.3K
Mannauður
$74.2K
Lögfræði
$101K
Stjórnunarráðgjafi
$249K
Markaðsrekstur
$131K
Forritstjóri
$216K
Sala
$55.7K
Algengar spurningar

