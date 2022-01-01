Fyrirtækjaskrá
Fidelity Investments Laun

Laun hjá Fidelity Investments eru á bilinu $7,960 í heildarjöfnum á ári fyrir Mannauður í neðri kantinum til $446,667 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Fidelity Investments. Síðast uppfært: 9/5/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Dulritunarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Gagnafræðingur
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Vörustjóri
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Viðskiptasérfræðingur
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Lausnaarkitekt
L6 $166K
L7 $233K

Gagnarkitekt

Skýarkitekt

Cloud Security Architect

Fjármálasérfræðingur
L3 $69.6K
L6 $138K
Þjónustuver
Median $60K
Vöruhönnuður
L4 $105K
L5 $140K

Notendaupplifunarhönnuður

Gagnasérfræðingur
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Stjórnunarráðgjafi
Median $160K
Verkefnastjóri
Median $163K
Gagnafræðistjóri
Median $250K
Markaðsmál
Median $155K
Forritstjóri
Median $192K
Netöryggissérfræðingur
Median $138K
Sala
Median $96K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
Median $240K
Tryggingastærðfræðingur
Median $135K
Tækniforritstjóri
Median $98K
Áhættufjárfestir
Median $185K

Aðalmaður

Endurskoðandi
$102K

Tækniendurskoðandi

Skrifstofuaðstoðarmaður
$60.2K
Viðskiptarekstur
$69.2K
Rafverkfræðingur
$398K
Mannauður
$8K
Vöruhönnunarstjóri
$234K
Ráðningaraðili
$70.4K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Fidelity Investments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Fidelity Investments er Hugbúnaðarverkfræðingur at the L9|VP Software Engineering level með árlegar heildarbætur upp á $446,667. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Fidelity Investments er $157,072.

Önnur úrræði