  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

Alloy Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Canada hjá Alloy er samtals $173K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alloy. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Samtals á ári
$173K
Stig
Senior
Grunnlaun
$173K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Alloy?

$160K

Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Alloy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.



O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vörustjóri na Alloy in Canada é uma remuneração total anual de $108,480. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Alloy para a função de Vörustjóri in Canada é $108,480.

