Alloy Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in United States hjá Alloy er á bilinu $53.3K til $76.1K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alloy. Síðast uppfært: 9/21/2025

Meðaltal heildarlauna

$61.1K - $71.5K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Alloy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.



