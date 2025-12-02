Fyrirtækjaskrá
ADNOC
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Jarðfræðiverkfræðingur

  • Öll Jarðfræðiverkfræðingur laun

ADNOC Jarðfræðiverkfræðingur Laun

Miðgildi Jarðfræðiverkfræðingur launapakka in United Arab Emirates hjá ADNOC er samtals AED 630K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ADNOC. Síðast uppfært: 12/2/2025

Miðgildi launa
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Samtals á ári
$172K
Stig
L3
Grunnlaun
$147K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$24.5K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
16 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ADNOC?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Jarðfræðiverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Jarðfræðiverkfræðingur hjá ADNOC in United Arab Emirates er árleg heildarlaun upp á AED 762,020. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ADNOC fyrir Jarðfræðiverkfræðingur hlutverkið in United Arab Emirates er AED 669,476.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá ADNOC

Tengd fyrirtæki

  • Coinbase
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Apple
  • Pinterest
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/geological-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.