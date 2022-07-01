Direktori Perusahaan
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Gaji

Gaji Voloridge Investment Management berkisar dari $78,499 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $489,600 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Voloridge Investment Management. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $200K
Analis Data
$78.5K
Manajer Sains Data
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

61 25
Ilmuwan Data
$248K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Voloridge Investment Management adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $489,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Voloridge Investment Management adalah $224,176.

