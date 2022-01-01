Direktori Perusahaan
Treasure Data Gaji

Gaji Treasure Data berkisar dari $75,750 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $225,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Treasure Data. Terakhir diperbarui: 10/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $195K
Manajer Produk
Median $225K
Analis Data
$81.6K

Ilmuwan Data
$111K
Pemasaran
$222K
Desainer Produk
$145K
Penjualan
$205K
Insinyur Penjualan
$102K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$208K
Arsitek Solusi
$121K
Technical Account Manager
$173K
Manajer Program Teknis
$75.7K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Treasure Data adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $225,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Treasure Data adalah $159,293.

