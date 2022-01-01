Treasure Data Gaji

Gaji Treasure Data berkisar dari $75,750 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $225,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Treasure Data . Terakhir diperbarui: 10/26/2025