Direktori Perusahaan
Proofpoint
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Proofpoint Gaji

Gaji Proofpoint berkisar dari $72,436 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $543,150 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Proofpoint. Terakhir diperbarui: 9/17/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
Median $134K
Manajer Sains Data
Median $420K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manajer Produk
Median $225K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $394K
Penjualan
Median $142K
Analis Bisnis
$79.6K
Ilmuwan Data
$72.4K
Analis Keuangan
$112K
Sumber Daya Manusia
$169K
Teknolog Informasi (TI)
$265K
Pemasaran
$543K
Desainer Produk
$134K
Perekrut
$154K
Analis Keamanan Siber
$127K
Manajer Program Teknis
$186K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Proofpoint, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Proofpoint adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $543,150. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Proofpoint adalah $169,150.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Proofpoint

Perusahaan Terkait

  • Automox
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya