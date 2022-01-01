Direktori Perusahaan
Docker
Docker Gaji

Gaji Docker berkisar dari $104,475 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $499,988 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $262K
Insinyur Penjualan
Median $280K
Operasi Bisnis
$114K

Layanan Pelanggan
$104K
Pemasaran
$176K
Desainer Produk
$500K
Manajer Produk
$162K
Penjualan
$185K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$250K
Arsitek Solusi
$202K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Docker is Desainer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $499,988. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Docker is $193,633.

Sumber Lainnya