StockX Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di StockX total $230K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total StockX. Terakhir diperbarui: 10/31/2025

Paket Median
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Total per tahun
$230K
Level
Senior Software Engineering Manager
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di StockX, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di StockX in United States mencapai total kompensasi tahunan $505,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di StockX untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $210,000.

